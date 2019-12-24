台灣指數公司近期開發設計「台股期貨指數」，台灣指數公司分析運用2010年1月至2019年10月歷史資料所回溯編製的指數，「台股期貨指數」的年化報酬約8.84％，年化波動度為15.48％，相較加權指數之下，超額年化報酬達5.48％，年化波動度高不到1％，整體夏普比率則優於大盤逾30％。

台灣指數公司指出，台指期交易標的為加權指數，平日近月期契約的成交量、未平倉口數占總數超過9成，近月期契約一般都是將屆到期前一周，次近月契約數量才明顯增加，顯示部分交易人開始進行契約轉倉，而轉倉時近月、次近月契約間的價差，亦可能是操作績效的來源。

「台股期貨指數」的正超額報酬，主要為近月台指期到期前與加權指數的價差收斂；觀察台指期每月進行建倉時，有8成以上皆與加權指數處於逆價差，但台指期契約屆臨到期時，台指期、加權指數的價差趨於收斂，近月台指期相較於加權指數大多會創造正的超額報酬。此外，近月台指期主要反映市場對於近一個月內加權股價指數走勢的預期，同時也將除息可能造成加權股價指數點數減少的預估值反映在內，但研究分析歷史資料發現，市場對於除息造成點數減少的預估值經常較實際點數來得大，因而推升「台股期貨指數」相對績效。

透過台指期契約到期轉倉的長期持續多方操作，「台股期貨指數」提供一種無需進行股票投資而簡易複製發行量加權報酬指數績效，未來可作為ETF、ETN或權證等金融商品追蹤標的指數。但需留意未來台指期與加權指數的正、逆價差，或者近月與次近月契約轉倉產生的正、逆價差均會對指數產生負向或正向的報酬影響。

(時報資訊)