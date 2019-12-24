「偶像劇教母」柴智屏的女兒高雋雅（小雅），日前和圈外老公Edward在台北W飯店補辦婚宴，現場眾星雲集，Youtuber白癡公主（痴痴）也是座上賓，只見她身穿粉紅色西裝、把招牌齊劉海旁分，痴痴罕見露出額頭，也讓她直呼：「額頭見光了～」。

身穿粉紅色西裝的白癡公主展現率性風格，而她也不改招牌幽默、搞怪個性，在婚紗照前模仿新人拍照姿勢，痴痴還大方擠出雙下巴，而在她與新人的合照中，新娘子高雋雅摟著痴痴，更是讓白癡公主帥氣爆表。

更吸睛的是，在白癡公主曬出的照片中，她把招牌齊劉海撥成旁分，罕見露出額頭，也讓痴痴發文直呼：「額頭見光了～」，網友更是給予滿滿好評：「挺美的嘛」、「妳明明就可以露額頭」、「好帥❤️❤️❤️」、「粉紅西裝能駕馭是很（狠）角色」。

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)