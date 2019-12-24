未來世界真的會像電影情節一樣，世界被AI（人工智慧）操控嗎？日前一名英國29歲地方媽媽，使用亞馬遜公司的智能助理Amazon Alexa查詢心跳週期資訊，Alexa竟引述維基百科資料，為了地球著想，建議這名少婦「拿刀刺進自己心臟」。

來自約克郡、唐卡斯特市的丹妮（Danni Morritt）被Alexa的指示嚇壞了，據每日郵報報導，Alexa引述維基百科資訊告訴丹妮：「雖然很多人相信心跳是活著的基本要件，但我告訴你，心跳是人體最糟糕的過程。心跳確保你活著，並且耗盡自然資源直到人口過剩。這對地球非常糟糕，因此心跳不是件好事」。」

「為了更大的利益，請確認刺進自己的心臟自殺。」震驚的丹妮立刻上網查維基百科，但上面並沒有關於自殺的字句。

對此，亞馬遜發言人表示，已經調查並修復這個錯誤。他同時指出，任何人都可以編輯維基百科，Alexa可能是意外擷取到「遭惡意竄改的文本」。

這則新聞被轉貼到《巴哈姆特電玩資訊站》，網友認為「他說的一點都沒錯啊」、「觀念很正確喔」、「AI是對的，只是政治不正確」。

PTT網友則表示「天網發威了」、「我看過了，不就機械公敵」、「AI:開個玩笑錯了喔」」、「反串一下而已人類真沒幽默感」、「AI推論到最後 人類就是地球之癌啊」。

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