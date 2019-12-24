北韓對美國設下的年底談判大限將至，平壤先前聲稱將對華府送上耶誕大禮，部分專家揣測，有可能是洲際彈道飛彈。日本共同社23日獨家報導，北韓最高領導人金正恩去年就已下令大量生產能夠發射導彈的運輸起豎發射車（TEL），數量恐多達70台。

衛星影像顯示，北韓「March 16」軍工廠東側多了一棟建築物，似有擴建跡象。

共同社昨日引述陸朝消息人士指出，金正恩去年2月前後就已下令大量生產發射洲際彈道飛彈（ICBM）的運輸起豎發射車，此外，也已對朝鮮勞動黨軍需工業部旗下的貿易公司撥款數千萬美元，讓公司向大陸等地採購約70輛TEL零組件，此舉反映出，北韓在與美國展開核子談判的同時，也在強化國內飛彈戰力。

TEL對陸基飛彈的應用相當重要，尤其在分析飛彈戰力威脅時，TEL數量與導彈數量都是重要指標。消息人士表示，運輸起豎發射車主要都在平壤北方平城市、代號為「March 16」的軍工廠進行組裝。

報導指出，美國情報部門似乎也掌握了北韓大量製造發射車的情報，目前正在追蹤70輛發射車中，有多少輛用於洲際彈道飛彈發射，以及實際進展情形。

北韓先前單方面對華府施壓，祭出12月31日年底以前，雙方核子談判要取得實質性進展，否則恐送上耶誕大禮，至於內容為何，取決於美國怎麼選。部分專家猜測，北韓有可能奉送洲際彈道飛彈，美國有線電視新聞網（CNN）上周披露最新衛星影像，「March 16」軍工廠東側明顯多了一棟建築物，似有擴建跡象，明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）東亞禁止核武擴散計畫負責人路易斯（Jeff Lewis）就表示，March 16專責生產聯結車，改裝從大陸進口的飛彈發射器，這可能代表「北韓生產聯結車的能力正在進步」。

陸朝消息人士也指出，北韓仍須仰賴大陸等地進口發動機及液壓系統零組件，因此TEL可能缺乏完全國產化的能力。

值得注意的是，聯合國安全理事會於2017年就已全面禁止普通機械、運輸用車輛出口北韓，因此如果報導屬實，大陸企業出售北韓TEL相關零組件，則意味可能違反制裁決議。

(中時電子報)