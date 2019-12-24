日本是台灣人旅遊最愛去的國家，尤其目前正值冬季旅遊旺季，怎麼穿可以保暖又好看？根據當地人表示，只要你在日本街頭穿一種衣服，絕對能一秒被認出是觀光客，因為這種衣服日本人平時幾乎不會穿，那就是台灣人冬季最愛穿的羽絨衣。

許多去過日本的人可能有發現，日本雖然冬天平均氣溫比台灣低許多，甚至還會下雪，但街上的男男女女還是很注重穿著打扮，尤其年輕女孩依然常在冬天露出雙腿。根據日本流行情報網站《PocketJapan》口袋日本報導，十個日本人中，幾乎有八個認為羽絨衣不好看，而且幾乎在電車上及所有室內環境都有開有暖氣，而且室內外溫差相當大，若穿羽絨衣到了有暖氣的室內空間，恐怕會狼狽的大冒汗，因此日本人不會在冬天穿羽絨衣出門，而是以風衣搭配為主，除了進入室內不會過熱，穿在制服、西裝外也不會顯得太突兀。

此外，由於日本機車族不多，大多是電車通勤，所以羽絨衣也比較沒有像在台灣這麼受歡迎，取而代之的，通常是長一點的大衣，而且日本人習慣以洋蔥式穿法保暖，就算很冷也不會穿得像棉被般厚重，穿起來臃腫的羽絨衣在日本街頭幾乎看不到。日本人冬天必備的其實是圍巾、雙層襪或毛帽等配件，因為只要手腳與脖子保暖了，就不會覺得太冷，至於羽絨衣則大多會穿背心式的藏在大衣裡，很少會將羽絨衣穿在最外層。

(中時電子報)