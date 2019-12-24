交通部昨(24日)表示，28日將舉行新北捷運環狀線履勘前置會議，履勘日則未定，恐無法年底通車，對此外界質疑，選前很多重大建設都陸續啟用，環狀線卻無法，是否在卡侯？侯友宜回應，「別人怎麼想我沒意見」，現在選舉的氛圍很濃厚，而且對立情形非常激烈，希望把這些因素排除在外。

侯友宜指出，照以前的習慣，初勘過很快就會履勘，這次履勘會議的時間排到28日，履勘完一定還有一些小細節要改正，所以按照這樣的時間排定，再加上改正的時間，年底通車可能會來不及，會變成在明年初。

侯友宜強調，一定會按照所有委員的指示，安全無虞才來通車，不會用另外的思考去想，「趕快履勘，有問題我一定會去解決。安全無虞後，盡快給新北市民方便快速的環狀捷運。」

對於若拖過明年投票日才通車？侯友宜回應，從來沒有做政治的思考，台北捷運公司已做了後續的模擬演練，剩下交通部履勘完，沒問題就盡快來排定，「這時間我會柯文哲一起來核定，但是希望趕快履勘能夠通過。」

因履勘時間好不容易才排到，引發外界質疑是否在卡侯？侯友宜表示，「過程當中因為時間的問題而延宕，我自己要很努力，別人怎麼想我沒意見」，「現在選舉的氛圍很濃厚，而且對立情形非常激烈，希望把這些因素排除在外，全力趕快衝刺，還是很期待年底能夠通車。」

(中時 )