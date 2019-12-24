高職併入國立大學首例！國立成功大學副校長蘇芳慶向本報證實，日前校務會議已經通過國立台南高工改隸成大，近日將要報教育部，希望成為「大學引導高中技職教育」的示範者。

媒體報導指出，兩校談合併已有6、7年之久，蘇芳慶表示，這是因為要走很多程序，中間又歷經兩校校長更迭所致。雙贏的加乘效果是雙方的最大考量，「大家都知道台灣需要提升技職教育，而不是全部大學都變成一般大學。」

眾所周知，德國教育很注重務實和專業技能，蘇芳慶說，成大一直期待在台灣持續發展高階技術的時候，同步把台灣的技職教育帶到德國的層級。他表示，像德國達姆施塔特工業大學(TU Darmstadt)就在該校設立第一間亞洲辦公室，這也是第一間由德國大學設立於台灣的辦公室。「成大和德國一直有密切合作關係。」

目前成大有附設高級工業職業進修學校即成大附工，蘇芳慶透露，事實上台南高工以前也是成大附工的前身拉出去的，後來成大附工又恢復併入成大，希望未來台南高工併入之後也有個歸屬；另一方面，成大可以協助台南高工提升專業技術與國際能見度，台南高工則可讓成大學生實作時有工廠可以實戰體驗，對雙方是雙贏的加乘效果。

(旺報 )