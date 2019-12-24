2019年再過不到幾天就將結束，相信大家已開始對2020年抱著期待。對於新一年的預測，保加利亞「超神準」盲眼預言家巴巴·萬加（Baba Vanga）對2020也有她的看法，她預測明年2020年亞洲將會有自然的大災難，而穆斯林的極端恐怖份子將終結歐洲。

人稱「盲眼神婆」的巴巴·萬加（Baba Vanga）來自保加利亞，雖然她已經去世23年，但在過世前，她所留下的預言，仍為後世人津津樂道。由於她曾預言成功「美國911事件」、「南亞大海嘯」，以及「英國脫歐」等等重大事件，使得許多人都會參考她的預測。

根據英國《鏡報》指出，巴巴·萬加曾預測2004年「人們將在水下消失」。就有人解讀為是當年的南亞大海嘯；2020年，她預測亞洲地區將出現大海嘯及地震，包括巴基斯坦、中國、日本和阿拉斯加，都將成為海嘯的受害者，而地震將襲擊亞洲造成400人身亡。另外還有，「一顆隕石將落在俄羅斯」、「穆斯林極端主義者將把歐洲徹底破壞殆盡」，其中，穆斯林極端份子恐會使用「化學武器」把歐洲大陸化為一片煉獄。

雖然，盲眼神婆至今留下的預言準確度高達80~85%，她仍有失準的時候，例如她預言2019年，俄羅斯總統普丁會死於暗殺之中、川普也會因怪病倒下等等，但並未發生。再加上巴巴·萬加的預言僅為口頭公開，並未有真實的文獻可以考究，還是把它當做參考輔助就好。

(中時電子報)