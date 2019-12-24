民進黨舉全黨之力下架吳斯懷，國民黨內竟無人聲援！前國民黨青年團總團長呂謦煒在粉絲專頁上首先以「吳斯懷，也許比你想的更中華民國派」為題發文聲援。

呂謦煒整理，吳斯懷曾在北京中山公園，對著台灣與中國大陸的眾多賓客面前，說了以下這些話：

「一九四九年的十月一號，在天安門廣場上的開國大典，『中華人民共和國』成立。同年的十二月，中華民國播遷到台灣，這也是歷史事實。」

「自從蔡英文政府上台之後，她開始說要重視中華民國存在的事實，但是她事實上並不是真心誠意的，我們的中華民國是在一中原則之下的一個中國的中國。」此外，吳斯懷曾經在上海四行倉庫拿出中華民國的青天白日滿地紅國旗飄揚，這證明吳斯懷其實是個中華民國派！

呂謦煒認為，民進黨主張要「下架吳斯懷」，但是，如果吳斯懷到大陸參與活動、吳斯懷的行為並沒有違法。如果僅憑懷疑、揣測，就要入人於罪、逼人道歉、剝奪對方參政權，我們是否還是民主國家？民進黨不循法治道路走，卻選擇用道德審判、抹紅汙名的方式，適當嗎？

呂謦煒質疑，台獨是「消滅中華民國」，我們是不是也應該把台獨通通抓起來治罪，或者道德審判？

呂謦煒點出，賴清德見過韓正，陳菊見過張志軍，謝長廷見過時任中共政協副主席的董建華。不要動不動就把別人扣上紅帽子。那就不要動不動就煽動恐懼威脅人民。

呂謦煒指出，民進黨所謂的「下架吳斯懷」，能迷惑人一時，不能迷惑一世。守護台灣的安和樂利，守護中華民國民主法治，下架作不好的執政黨，上架真正的中華民國派，才是我們該做的事。

(中時 )