先前因其廣告涉嫌宣傳川普與陰謀論的大紀元媒體集團又遭臉書點名。據紐約時報報導，臉書20日表示，大紀元媒體集團疑似利用人工智慧來生成真人照片的假帳號，並通過混合使用虛假和真實的美國帳號來掩飾它們的活動，並已移除了這上百個假帳號。

紐時報導指出，該集團背後的人依靠一種稱為「生成對抗網路（GAN）」的人工智慧生成個人資料圖片，這種網路可以透過自我學習，以創建逼真的臉部照，並藉此建立虛假帳號，再與真實的的美國帳號混合使用來管理臉書上的專業與群組。

pro-Trump media outlet #TheBL (Beauty of Life) “whose reach is rapidly expanding on #Facebook & is linked to #epochtimes”..hundreds of fake accounts..we argued the outlet’s social media presence “built on unambiguously inauthentic or fraudulent tactics.”https://t.co/XF7jo1dYMM — Sotomayor2020 (@sotomayor2020) December 21, 2019

臉書表示，這些假帳號活動圍繞在一家名為「美麗人生」（The Beauty of Life）的媒體展開，該媒體並經營中文網站「美麗日報」。臉書安全政策負責人格萊謝爾（Nathaniel Gleicher）表示，臉書從7月起開始對「美麗人生」以及與其相關連結網路進行審查，發現該網路與大紀元媒體集團以及在越南代表其工作的個人之間，存在協作進行發布不真實內容的行為。

報導指出，「美麗人生」共有610個臉書帳號、89個臉書專頁、156個群組和72個Instagram帳號，其中多為發布有關美國的內容，包括川普彈劾案、保守派意識型態、政治候選人、貿易和宗教等政治新聞和議題。

對此，大紀元媒體集團向《紐時》表示否認他們與臉書所針對的「美麗日報」有關，並表示由該公司一名前僱員創立，並僱用了部分前大紀元僱員，強調「某些前員工在『美麗人生』工作並不能證明這兩個組織之間存在任何聯繫」。不過臉書發言人表示，直到20日，「美麗生活」的高管仍是大紀元媒體集團專頁上的活躍管理員。

提出臉書移除這些假帳號情況報告的大西洋理事會旗下的數據取證研究實驗室（Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab）主任布魯克（Graham Brookie）表示，「這是一個龐大的、肆無忌憚的虛假網路，擁有不同層級的虛假帳號和自動操作，系統地發布了具有兩個意識型態重點的內容：支持川普、反對大陸政府」。該實驗室與另一家研究假訊息的公司格拉菲卡（Graphika）發布這份報告。

大紀元集團被非首次被臉書點名違反臉書規則。就在今年8月，在美媒NBC報導大紀元時報宣傳川普與陰謀論內容的臉書廣告關係後，臉書已禁止了大紀元時報廣告投放。

(中時電子報)