教育部國教署推動「適性輔導轉學計畫」，讓學習適應不良的高中職學生，可以轉到符合自己志趣的學校及科系。學生畢業後，並持續透過適性轉學平台資料庫追蹤求學狀況，掌握輔導成效，期藉此讓學生更適性揚才。

宜蘭區「適性輔導轉學計畫」由國立羅東高商主辦。有個案例，宜蘭高商資料處理科吳同學是輔導的學生之一，在進入宜蘭高商後適應不良，希望轉學至普通高中。經導師鼓勵及輔導教師透過興趣量表幫忙測量志趣，顯示他對生命科學、生物資源及心理學等領域有濃厚興趣；半年後，並藉由「宜蘭區適性轉學輔導計畫」轉至羅東高中自然組就讀。

羅東高中對於轉學來的吳生持續關心其適應狀況，也輔導重補修學分課程。對於新環境的學習，吳生表示適應良好，學習也更有動力了。畢業後，他順利錄取理想的大學電機工程學系。

另外，羅東高商國貿科的游同學，國中會考後因沒有明確的目標而就讀國貿科，經過思考，對政治領域有興趣的他，立志想當一位成功的政治家，因此透過適性轉學輔導計畫，轉學至其他高中就讀，畢業後，也錄取理想大學的公共行政相關科系。

羅東高工校長廖俊仁表示，某些學生可能因國中會考失利或沒有明確的目標，而選了不符合志趣的科系就讀。「宜蘭區適性轉學輔導計畫」透過適性輔導發掘學生志趣，並量身訂製學群(科別)，幫助學生聚焦志向、築夢踏實，一步步朝向夢想前進。

教育部以「高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案適性轉學輔導計畫」為基礎，結合各校資源，提供學習適應不良的高中職學生適當的輔導，重新找出符合志趣的科系。期盼未來持續幫助更多學生調整步伐，往夢想的領域前進。

(中時 )