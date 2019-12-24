台中市立委第四選區無黨籍候選人陳志彬強調要創造「陳志彬模式」，讓年輕人不要懼怕參與選舉的門檻高，選舉是比腦袋，不是比口袋。（盧金足攝）

台中市立委第四選區無黨籍候選人陳志彬說，他要示範一場門檻很低的選舉模式，比論述比政見，不是比嗓門不是比嘶吼，創造新政治美學的環境。（盧金足攝）

全球知名百夫長旅行箱創辦人陳志彬，以無黨籍身分參選台中市第四選區（西屯南屯區）立委選舉，不設競選總部、不募款，與他創業成功的旅行箱事業一樣，強調要創造「陳志彬模式」，讓年輕人不要懼怕參與選舉的門檻高，選舉是比腦袋，不是比口袋，不管輸贏結果，他已贏得一個當教科書的範本機會，「這個國家要讓年輕的腦袋來做決定」。

陳志彬說起投入立委選舉，直言與其他人的初衷不一樣，他想創造一個「陳志彬模式」的選舉，示範一場門檻很低的選舉模式，比論述比政見，不是比嗓門不是比嘶吼，創造新政治美學的環境，「由我本身親自來示範一次」將來會有更多人想選，可以走我的模式。

陳志彬滿腔想提升台灣的熱情，「我如果不是在提升台灣

，只是加入一個大混戰而已，我的出現就沒有價值了」，所以他不設競選總部，也不設政治獻金帳戶，「如果我設競選總部，2020的陳志彬跟1996的立法委員有什麼不同？」如果在2020年還用1996的方法選舉，選民會把決定國家大政的事情交給那個人嗎？

「還用老方法選舉，就不用期待他當選之後有新作為」，陳志彬以他行遍世界各國，拉高角度看這場立委選舉，定義輸跟贏也有不同看法，他覺得參與就是贏家了，得到的勝利並不是在完全選票上的聲音，將來要投入政壇的年輕朋友，因為他而有了勇氣，「如果他們因為我而挺身而出，這一場選舉我就贏了」。

陳志彬要傳達的理念，就是未來有更多年輕一輩，想要投入政治事業奉獻國家的時候，不用再擔心別人投以異樣眼光，陳志彬已經在前面樹立「陳志彬」模式，這個模式就是把參選門檻降低。

「2020就讓我們無黨籍的立法委員上場先頂一場，我們願意先上來」，陳志彬說，這個關鍵時刻，無色覺醒，藍綠先休息一屆，讓政黨政治、民主政治在繼續中華民國的民主事業發展最寶貴的道路。

他也表示，只會參選一次立法委員，不會參選第二次，哪怕當選了也不會選第二次，未來要讓年輕人上去，「這個國家要讓年輕的腦袋來做決定」，提拔年輕人，他自己下個階段想寫書出版，以「陳志彬」為主題，有如他打造的旅行箱一樣，可以行銷到全世界，傳達到每個人心中。

陳志彬百夫長旅行箱經營成功的理念，當年剛開始經營百夫長旅行箱的時候，提出的概念是「人人都可以是百夫長的代言人」，舉凡森林環保、海洋保育的題材都印製在旅行箱上，透過客戶拿著旅行箱到世界各地，感染更多人關注環保永續議題，這次也運用在立委選舉，「人人都可以是台灣民主的代言人」，珍惜手中的神聖一票，實現台灣民主。

(中時 )