迎接聖誕節與璀璨2020年的到來，遠傳今(24)日宣布加碼推出聖誕、跨年精選獻禮優惠！消費者換購新手機、新平板，都更經濟實惠。iPhone多款機型超有感降價，並加碼平板、Apple Watch優惠可選擇！遠傳網路門市也同步推出聖誕加碼月付199元即享5GB上網加量不加價限時優惠！

聖誕獻禮1: iPhone降價優惠再衝一波 最高再折5000元

即日起至2020/1/31止，遠傳全台直營/加盟/網路門市祭出iPhone Xs搭配1399以上資費，手機再降5,000元，只要8,300元，而iPhone Xs Max也同享優惠；iPhone XR搭配999以上雙飽指定方案，手機最高現折2,000元，以iPhone XR 64G搭配遠傳4.5G資費1399為例，手機價只要2,900元，還享上網飆速及網內通話吃到飽，限時再加碼網外語音每月1200分鐘。另外，iPhone 11 Pro / Pro Max 512G無論綁約或購買單機皆加碼送AirPods 2，且購買單機手機可再折512元！

聖誕獻禮2: Apple Watch超值價$0 還有平板iPad加碼倒數中

來遠傳不只iPhone系列享有超值價，Apple Watch Series 5 LTE版也祭出優惠，即日起至2020/1/31止，凡申辦1399方案搭配一號多機服務，專案價$0起；申辦好康1+1方案享新款AirPods加購價1,990元。另外，2019/12/31前來遠傳購買全新iPad (2019)，月付699即可以3,990元輕鬆入手CP值最高最新的10.2吋iPad(32G/WIFI)，年底前再加碼送friDay購物金5,000元，還可以破盤5折價加購Apple Pencil ($1,545)，犒賞自己、送孩子加強學習或是送長輩玩遊戲，都是2019聖誕禮物優選。

聖誕獻禮3: 超優輕量級月租費$199 享5GB加量不加價

遠傳網路門市同步推出聖誕加碼優惠：即日起至2020/1/2止，單門號輕量上網199方案，綁約24個月，無論是新申辦或攜碼的消費者，日付不到7元即可享有每月5GB的加碼網路流量，還有225分鐘語音任你打，同時再送價值8,500元大禮包！另外，即日起至2020/1/15，申辦499吃到飽資費升級2.0方案，迎接2020年霸氣加碼2020分鐘數！全新方案於合約期間內加碼贈送網外2020分鐘，讓用戶有話都能慢慢講！好康不僅如此，活動期間內只要申辦成功，還可額外獲贈500元的遠百SOGO禮券以及包括「遠傳網路門市購物金2,000元」、「雄獅旅遊金3,000元」、「friDay購物折價券5,000元」的萬元大禮包。

(中時電子報)