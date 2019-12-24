市場持續受到中美達成首階段貿協效應、美墨加協定(USMCA)通過、經濟數據亮眼激勵，投資信心大增，近期資金大幅流入股債市，使得各類風險性資產─美股、新興市場股、新興市場債、美國高收益債及亞洲高收益債都大吸金。

美四大指數齊創新高、德國IFO企業信心大幅彈升至6個月高點，亞洲地產資金持續回流的利多等帶動下，富達國際表示，整體股票型基金轉為大幅買超逾148億美元。其中，美股買超稱霸全球，新興市場買超居次，港中股市第三；債券基金連續50周買超，小幅縮至62億美元，新興市場債買盤居冠，美高收債連續4周買超，亞洲高收益債買氣轉強。

富達國際表示，美股買超稱霸全球 創3個月來最大買超，買超金額在165億美元以上。中美第一次協定將於元月初進行簽署，預期中國將增加對美採購，可望為美國經濟貢獻約0.5％，另外美墨加協定(USMCA)通過、勞動市場強健、工業生產、成屋銷售、建築許可等經濟數據優於預期+外資機構建議增持美股等激勵。

多數大型外資投資銀行看多2020年美股，高盛預期2020年標普500指數上看3,400點。美國經濟好轉，明年初指數可望達3,250點，此外，價值股也可望出現落後補漲行情。除了美股大吸金之外，資金也流向新興市場股市，資金流入超過28億美元，創2018年元月以來最大買超。

富達國際指出，此主要也是受中美第一階貿易協議利多效應持續擴散，另外，根據路透、歐洲工商管理學院(INSEAD)調查顯示，第四季亞洲企業信心大幅回升，創18個月新高所激勵。因此，機構法人提前布局股價便宜、落後補漲的新興市場股票。

(工商 )