詹子晴23日出席創世基金會「第30屆寒士吃飽30」尾牙活動，副業經營成功的她手邊有咖哩飯、飲料店、酒吧以及燒肉店4品牌，旗下有100多個員工，她霸氣喊話年終最少1個月，數字目前還在結算，她明年3月將在美國西雅圖再開第22家飲料店，計畫再投資第5個品牌。

詹子晴透露飲料店跟酒吧營業額已達標，但咖哩店和燒肉店經營較晚，都是去年開店，所以至今還沒回本，目前每月付兩房貸款的她大約月繳9萬，副業成功貸款是否已還清，她笑說：「還有很多員工要養呢，做生意就是要利他，把最好的留給員工。」她與男友感情好，被問到何時邁入禮堂，她回應：「我們現在跟結婚差不多，隨時可以登記啊。」

詹子晴擔任愛心大使。（創世基金會提供）

第30屆寒士吃飽30尾牙，將於1月19日全台16處同步辦理，台北場將於總統府前廣場及凱道舉行，邀請四萬名寒士、街友、獨居長輩及待拉單媽、清寒學子，享用一頓團圓暖食，並發放應急紅包，期盼各界熱情參與，踴躍小額捐款支持「吃飽30尾牙」，延續溫暖過暖冬，圓滿愛心宴。劃撥帳號：12238589創世基金會，愛心專線：(02)2835-7700分機120。

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