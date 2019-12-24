賴清德與賴惠員交談互動。(莊曜聰攝)

陳菊與賴清德互動少，參拜後就先行離去。(莊曜聰攝)

參拜南鯤鯓代天府後的大合照及聯訪獨缺陳菊。(莊曜聰攝)

選戰進入倒數，民進黨副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊24日南下替民進黨立委候選人賴惠員站台助選，前往北門南鯤鯓代天府參拜，賴清德對於藍營指他或陳菊之前到大陸上海或到其他城市訪問，他回應當時是市長身分，且談論民主、談論民進黨獨立理念，過程公開透明，與韓國瑜到中聯辦是不一樣的，請國民黨不要打泥巴仗，不要進行混淆視聽的說法跟做法。

賴清德說，他在市長任內為了陳澄波先生120歲冥誕3國5城市美術大展，到上海主持揭幕典禮，拜訪上海市長與市府層級的人，談了民主、民進黨獨立理念與城市交流，跟韓國瑜訪香港進了中聯辦，接受九二共識，等於是接受一個中國原則的九二共識，都無法與民進黨人士訪中相提並論，賴清德表示，向來主張兩岸應以對話取代對抗，交流取代圍堵，交流一定要兼顧對等尊嚴。

對外界指藍綠差距減少，對於選情賴清德表示，目前雖然領先，但有信心還有小心繼續打拚，一直到勝利為止，他說選舉有一個基本原則，就是沒有到最後不知道真正的結果，競選的總目標是總統副總統高票當選、國會過半，未來不管是捍衛主權、維護民主、建設國家、發展經濟、照顧國人等會更有利，請國人繼續支持。

在拜廟過程中，賴清德、陳菊2人少有互動，賴清德、賴惠員並肩而行，陳菊在後相隨，且參拜後陳菊就先行離開，並未在廟前的大合照及聯訪現身，頗令在場支持者覺得意外，雙方關係令人玩味。

(中時 )