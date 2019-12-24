美股三大指數昨再創收盤新高，惟亞股今早陷入震盪，影響台股三大期指開高後也陷入整理，隨後集中市場開12023.79點、上漲1.56點，店頭市場開147.15點、上漲0.1點，而在權王台積電(2330)休兵之下，權值多頭交棒被動元華新科(2492)及資產概念等族群帶隊撐盤，惟盤中空壓增強，萬二關卡警鈴大作。分析師表示，外資放假，台積電小跌影響下，台股今日震盪拉回，多頭企圖守住12000點，但賣壓不斷湧出下，能否守住萬二大關值得觀注，目前操作上選股比較重要。

被動元件成為盤面強勢焦點，華容(5328)晨盤強鎖漲停板8.97元，至10:00，買單超過1600張排隊搶著要買，大毅(24778)、華新科(2492)漲幅都在3%以上，龍頭股國巨(2327)漲幅逼近2%；台幣升值資產概念股點火，國產(2504)漲幅逾3.5%、中石化(1314)漲幅逾2.5%、精剛(1584)將處分台南柳營區土地，獲利2.2億元，漲停板10.15元開開關關，與南港(2101)等皆聯袂上漲；台積電昨日獲外資回補3900餘張，盤中小跌；大立光回穩往上推升，漲幅在1.4%左右，金融股多頭觀望氣氛重，玉山金(2884)及中壽(2823)等皆壓低整理。特斯拉從中資獲約14億美元融資，計畫用於上海超級工廠，未來營運資金無虞，激勵特斯拉週一股價大漲至每股419.22美元，接近去年私有化收購價420美元，台廠概念股今日開趴同歡，由和大(1536)一度衝過120元關卡領軍，帶動貿聯-KY(3665)、興勤(2428)、亞光(3019)、乙盛-KY(5243)、健和興(3003)、群創(3481)等聯袂上漲。

分析師表示，外資適逢聖誕節與新年假期，資金面稍微疲軟，後市可觀察外資收假後資金走向，中長線指數仍有機會上攻。依歷史經驗來看，台股過去15年的每年最後一周行情，上漲機率高達八成，其中，主要是內資點火的集團、投信等作帳行情來主導；而台股在今年漲幅已逾20%下，反需留意投信、代操等法人的結帳賣壓，值得期待的是華新、遠東、鴻海、聯電等集團作帳行情。

(時報資訊)