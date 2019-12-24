生技醫療概念股新兵明達醫(6527)明(25)日將以每股58.8元正式上櫃掛牌交易。明達醫去年眼底照相機出貨數量約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年目標將來到7%，隨著開發可攜式全自動眼底相機，預計在明年第四季量產，以及研發中的廣視角眼底照相機等新產品上市，將進一步提升全球市占，目標3到5年內市占率達到15%左右。

明達醫自有品牌眼底照相機明年有機會取得中國銷售認證，有助於拓展品牌業務。同時，日本ODM客戶本季已開始大量出貨，也將對明年營收挹注動能。前三季營收5.03億元，年增19.12％，毛利率38.22％、營益率17.52％，稅後淨利0.69億元，年增54.98％，每股稅後盈餘3.25元。

明達醫因掌握成本優勢並建立高技術門檻，在國際市場上受到國際大廠青睞，眼底照相機產品獲得全球知名廠商長期ODM合約，再加上自有品牌業務，持續擴大市占。另外，積極朝醫療耗材領域發展，包括引進德國知名大廠內視鏡耗材，目前已推展醫療內視鏡耗材銷售至台大醫院、榮民總醫院、義大醫院、長庚醫院及馬偕醫院等醫療中心，為明達醫在眼科事業之外，提供另一成長動力。

明達醫憑藉創新的醫療器材技術能力，結合與國內零組件協力廠商合作的本土供應鏈串連模式，提供高階眼科醫療儀器市場另一優質全新選擇，致力成為台灣及全球最先進且最具信賴度的高階醫療器材供應商，並著手開發下一代眼科診斷設備產品，如可攜式全自動眼底照相機及全自動廣視角眼底照相機。

(時報資訊)