近期中國傳出紫光、方正科技與天津地產等部分中國企業債違約新聞，引發投資人對前景看好的亞洲債市驚疑。富達投信以三事證破解此迷思，一、不論是中國境內債與亞洲高收益債的違約率都僅1%左右；二、違約事件年年有，但年至今亞洲高收益債指數仍穩步上漲達12%；三、每次負面新聞一出可能都是趁勢逢低進場的好時機，況且中國屬於政策調控市場，官方讓部分不良發債企業退出市場，除了可鼓勵整併外，也可創造更佳的債券投資環境。

富達投信研究部指出，近周來亞洲高收益債仍出現買超，買超207萬美元以上。主要受企業信心回溫，經濟數據好轉，投資情緒改善鼓舞，市場持續消化先前中國企業零星的違約案，全球與在地資金流向風險性資產，中國地產債券價格表現良好。富達投信表示，目前中國房地產進入「新正常」，中國官方所有的政策就是「穩」，中國不動產在銀行的不良貸款比率0.84%，近3年的地產債的平均違約率僅0.1%，相當低，預期未來3年，房屋庫存平均每年以10%的速度下滑，加上城鎮化加速發展，對家庭房平均每年需求1000萬住宅房的情況下，外資機構法人對中國地產債的看法相對樂觀。

展望2020年，經濟溫和成長、企業獲利加速復甦、亞洲各國貨幣與財政雙政策加持下，富達固定收益團隊與多重資產團隊預期利率持續寬鬆、將有更多財政政策出爐，加上投資人持續追收益的需求旺拉抬下，持續看好亞洲投資級債、亞洲高收益債。

(時報資訊)