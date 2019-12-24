有「零負評女神」美稱的女星林依晨，在演藝圈尤其兩三地戲劇界締造了輝煌成績，而工作邀約不斷的她，去年毅然宣布停工，不惜推掉「好幾棟大樓」的戲，赴美陪老公林于超並專心「做人」追趕人生進度，但仍不時會上社群網站，分享她休假期間的「人妻日常」，而今(12/24)適逢她結婚5周年，女神一早曬照發文，然網友全歪樓，從照片中驚訝發現「大亮點」。

林依晨微博po文。(翻攝自林依晨微博)

今天是林依晨結婚5周年紀念日，她一早在微博po文，寫下：「Happy 5th anniversary honey...全世界最不可能傷害我的人，大概就是你了⋯謝謝你的包容與深愛，今後的日子，還請繼續多多指教！」，隨文附上「婚後日常照」，是小兩口的餐桌，中式的家常菜，小日子過得簡單。

林依晨po出的飯桌照中，可以看見她為自己跟老公準備了4到家常菜，搭配一人一碗白飯，桌上還放了小小聖誕樹與羊駝娃娃，呈現樸實的溫馨美好，然網友看了照片抓到亮點，但完全歪樓，「只有我注意主食飯量了嗎」，直呼林依晨的碗裡米飯有夠少，大概只夠正常人扒2口的程度，表示「這米好少啊，果然女神吃的都少」、「嚇得我不敢吃早餐了」，還開玩笑說除了被夫妻倆的小幸福感動外，「最羨慕的還是你和姐夫的飯量」。

(中時電子報)