國民黨公布網軍合約及關係圖。（圖／國民黨提供）

國民黨公布網軍合約，合作方署名蔡英文。（圖／國民黨提供）

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，公布合約、關係圖等資料，直指楊蕙如暗黑網軍直接隸屬於民進黨中央黨部，合約上有「蔡英文」，要求民進黨中央出現交代清楚。

去年日本關西機場因颱風封閉，網友利用PTT散播台灣旅客靠中國大陸駐日大使館脫困的假消息，指責我國駐外人員態度差，又有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，北檢日前查出「idcc」的發文IP與「卡神」楊蕙如帳號相同，不料，後來經網友追查，發現「idcc」的IP位址來自綠委黃國書辦公室。

邱毅表示，楊蕙如人間蒸發不知去處，但線索還在，幕後黑手是誰？上線是誰？在各個事件內，網軍勢力斑斑可見，因此必須積極追查。他把追查過程蒐集到的內容以圖表展示，由起訴書內可見代號slow是由idcc負責指揮，而idcc帳號的IP位址設於立法院內民進黨立委黃國書辦公室，idcc帳號使用者是湯文馨，湯的身分有二，一是黃國書立委立法院辦公室公費助理，另一項關鍵身分則是「南風整合行銷公司」董事。

邱毅說，由此可知，楊蕙如僅是暗黑網軍中頭目，楊的上線指揮人便是湯文馨。平時，與黃國書辦公室湯文馨聯繫者則是蔡英文與總統府發發言人黃重諺的愛將陳泳璋，現仍於民進黨中央新聞輿情部內。陳泳璋上面就是民進黨祕書長洪耀福。

他說，南風整合行銷公司負責人葉振興，與日前國民黨揭發的民進黨十大肥貓排名第二的賴勁麟，都是惟勤公關的重要人物。葉振興就是南風整合行銷董事長，湯文馨是公司董事，成立時間2018年1月，成立的目的就是為了與民進黨簽約，要幫民進黨組建暗黑網軍，接著她又展示了一項重要資料，2018年3月8日下午3：47分民進黨中央新聞部陳泳璋與湯文馨之間的電子郵件，內容談的就是民進黨中央南然風整合行銷公司組件網軍的合約書已經擬妥了，要雙方來正式簽約。附件就是雙方的合約書，甲方簽約的代表叫做蔡英文，乙方簽約代表就是南風行銷整合公司董事長葉振興，洪耀南的好朋友。

邱毅說，合約書內容也真的有簽訂，因為到4月開始南風每半個月就像民進黨中央進行專案報告，並展露第一份報告2018年4月16日、2018／04／30、2018／05／14、 2018／05／28、2018／06／11、2018／06／25、2018／07／09、2018／07／23、 2018／08／06每半個月然風行銷整合公司就得向民進黨中央報告每半個月進度以及暗黑網軍運作，所有壞事都在她手上這疊專案報告書內。幹過的壞事可多了! 可以想像到的壞事、人。而在整個事件的暗黑網軍運作過程內，目前為止已經見到蘇啟誠在網軍肆虐中失去了寶貴的生命，大家同聲惋惜也痛恨網路霸凌，還因此推出了反網路霸凌的專法，除了蘇以外還有許多的壞事，未來一錠很多人關心，國民黨民眾黨民進黨哪些人是網路霸凌的對象？是被民進黨中央所鎖定的要進行網路攻擊的對象，他們會在往後日子內一一揭發。

邱毅強調，透過圖很清楚，楊蕙如的上線就是綠委黃國書的公費助理教湯文馨，她除了是洪耀福也是黃重諺的人，另一身分是南風行銷整合，前身就是惟勤公關。楊蕙如在哪必須要找，上線也須挖出來，平常金援怎麼來呢？ 她手裡頭也拿到了網軍平常的標案，以及南風行銷整合公司向勞動部申請的標案，與台電公司申請標案，證實有民進黨中央指揮策動規劃的網軍系統，金流與資金來源少部分民進黨提供，大部分因為一份身分背書可以在若干政府部會以及國營企業地方政府取得相關資金收入。這些網軍的糧草不虞匱乏，今日若不把暗黑內幕加以揭露，網路霸凌沒有辦法結束，公平正義也沒有辦法重回。

張顯耀則說，idcc已經被找到就是湯文馨，第一個證據是透過南風公司與新聞輿情部陳泳璋簽約拿到了簽約書。第二個證據是郵件信箱內容，如何簽約。第三個證據是南風公司每半個月所提供的工作報告。三份文件證明民進黨中央直接指揮、操作，透過南風公司idcc楊蕙如，利用國會辦公室不做立委問政獲選服，在做利用網軍操作輿論帶風向。

他說，民進黨中央用這種方式黑暗網軍製造假輿論假新聞攻擊對手，請民進黨中央出面說明與楊蕙如關係，給社會大眾交代。民進黨中央必須要查明事實，向社會大眾公開道歉。楊蕙如到今天是不是民進黨在包庇、隱藏要到1／11投完票才出現？他公開呼籲關心此案的所有民眾，大家一起來搜尋楊蕙如，這個連線會盡全部力量搜尋楊蕙如，找到楊蕙如一起去找她，不要在躲了，你也要出來說明清楚。

張顯耀也說，操作的人士是當時的秘書長洪耀福，現在是蔡英文總部操盤手之一，兩大操盤手林錫耀、洪耀福，要不要出來說明清楚你與湯文馨與楊蕙如關係。

此外，南風公司在簽約期間拿到台電、勞動部等政府標案，有這麼多的部會、國營事業作民進黨中央圍事團，拿到政府標案利用公帑培養黑暗網軍，執政成果居然如此不堪，請民進黨中央出來說明清楚，證據答案非常清楚。難怪外交部長吳釗燮不敢讓國民黨拜訪，心虛。台灣需要真正的正義，楊蕙如事件不是到此為止，今天只是第一次出擊，民進黨中央果如大家所認為是真正在操作網軍。

蔡正元說，透過楊蕙如案，看到民進黨勢力範圍內出現暗黑殺手網軍，犧牲了一名專業外交官，民進黨的醜陋盡現。然而，今日並非只有坊間傳聞的間接證據，透過邱毅與張顯耀的努力下，已經確認暗黑網軍直接隸屬於民進黨中央黨部。

(中時 )