韓競辦發言人王淺秋與韓陣營律師葉慶元，上午針對國民黨總統候選人韓國瑜抱小嬰兒一事遭惡意抹黑，前往台北地檢署，對三立新聞台記者與主管、「只是堵藍」、「打馬悍將」網路社團提出意圖使人不當選的刑事告訴。

王淺秋表示，針對一個小寶寶被拿拿當作黑韓操作的事件，我們深感遺憾。這樣黑函的事情不是一天兩天而已，而是一年多長期以來的手法，黑韓產業鏈佈段的透過網路與媒體利用不實的手法抹黑，這次就是一個非常明顯的例子，透過網路上隨便擷取留言，就被貼上「只是堵藍」等幾個黑韓社團，把時都扭曲後也未經過查證。

王淺秋強調，即使到現在孩子家長都已經出面否認傳言，而且是同意讓市長抱小孩的，昨天雙方還通了電話表示致意，理解互相的感受，可是到今天為止，「只是堵藍」這個錯誤的假訊息，仍然掛在網站上，完全的不知是非與悔改，甚至還繼續惡意的攻擊韓陣營的其餘人士，他們只要抹黑而不問是非，這些非常可怕的手段令人遺憾，也讓人民唾棄。

王淺秋說，至於媒體錯誤的報導，即使經過我們澄清，背板上依然呈現錯誤訊息，所以我們也要提出告訴。

韓陣營委任律師葉慶元表示，這種謠言涉及意圖使人不當選，構成妨害選舉的刑事責任，葉慶元表示，將會針對三立新聞記者與主管以及「只是堵藍」「「打馬悍將」網路社團等人共同以不實之事，企圖影響韓國瑜選情的行為，將一併提告。

葉慶元也呼籲，希望大家能乾淨清白選舉，不要製造謠言和流言，尤其是在本案都已經經過澄清之後，仍看到三立新聞仍除持續的散布謠言和不實言論，對方完全毫無悔意，只看到惡意，對此深表遺憾。

(中時電子報)