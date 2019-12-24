原遭前新北市長朱立倫裁示終止變更的味全三重廠，茂德機構買下後，今年通過變更申請，可望分回價值至少500億的萬坪住商用地，引發外界質疑，是否受高人指點才過關？對此新北市長侯友宜表示，一切按照程序審查，「我們開大門走大道，光明透明的讓所有人做檢驗。」，

侯友宜指出，每一塊土地的變更，都經過公開透明的程序，案子早年送進來後，就已經通過新北市政府以及內政部審查委員會的審查，如今再度送進來，還是按照一切的過程來審查。

侯友宜強調，程序要經過好幾關，也要經過都市計畫委員會的審議，所有的回饋，一定要比以往更高，才能夠符合市民的期待，「所以他們特別不但捐了地，更捐大樓，甚至還給我們很多回饋金，希望變更的過程中，能夠在公平正義底下，讓新北市的市民都得到最多。」

侯友宜說，所有事情只有創造雙贏，讓新北市的建設不斷往前走，這才是我們要的目的，未來還要送到內政部審議，不是單一個新北市可以做決定，所以還要經過內政部審議委員會核定後，才能算是通過。

(中時 )