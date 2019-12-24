上週末高雄市同步展開挺韓和罷韓遊行對決，雙方都各自宣稱聚集數十萬支持群眾，民進黨民代在WeCare高雄舉辦的「光復高雄」遊行隊伍中擔任壓軸頗值玩味，前公民割草核心幹部阿文（化名）說，公民割草和WeCare最大的不同是組織結構，前者沒有政治人物，成員涵蓋郭粉、前韓粉和不少英粉，最大公因數是除了討厭韓國瑜之外，主體純粹是一群關心公眾事務的公民，而且大都是年輕人，平均年齡約在三十歲左右；後者WeCare表面上由前高市文化局長尹立領軍，高雄市前代理市長許立明和前副市長史哲實則隱身其後佈局、下指導棋，具強烈的政治背景及企圖。

「這次罷韓遊行看似不滿韓國瑜轉戰總統，骨子裡卻是去年高雄市長戰火延伸。」阿文分析說，高雄市長一戰民進黨敗北，外界多將檢討歸究於陳菊執政不力，「菊系鐵三角」許、史、尹為了扳回一城，企圖透過罷韓動員大秀肌肉，宣示在總統大選中建立戰功，也為奪回未來市長寶座預作操兵。

立委劉世芳參加WeCare的罷韓遊行，之前更曾製造機會讓尹立介入公民割草行動的組織活動。

本刊調查，「公民割草行動」前身是去年在網路建立粉絲團的「罷韓連線」，草創之初成員只有四、五人，後來人數暴增，至今粉絲已逾二十四萬人，但政治論述和組織能力較弱。WeCare雖然有強力支援後盾，不過政治色彩較濃，許多人並不願意沾染，目前成員約十四萬人。

今年六月，公民割草在台北舉行記者會，宣告將啟動罷免高雄市長行動，會後立刻就收到了民進黨立委劉世芳的邀請，前往她的高雄服務處拜訪，沒想到過程中尹立突然現身，「公民割草原本預計十月才要啟動提交第一階段提議書，但WeCare在與我們碰面會談之後，就立刻自行宣布自六月二十七開始收取罷免提議書，並且宣告啟動『罷韓三十』計畫。」阿文不恥地的說，WeCare分明擺了我們一道，製造公民割草被接收、背書，「割稻尾」意圖相當明顯。

本刊透過Line詢問尹立及張書維對此事的回應，但至截稿為止，兩人都已謮未回。

(中時電子報)