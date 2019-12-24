好市多又出邪惡草莓甜點，網友試過直喊，好吃到會舔盤子。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多邪惡甜點曝光，網友手刀衝去買，明、後兩天可能就沒了。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多繼上次的方形的「新鮮草莓千層蛋糕」後，有網友在臉書分享，好市多現又推出圓形的「新鮮草莓卡司達塔」，鮮嫩欲滴的外型，讓人忍不住都買了。貼文曝光也隨即引來網友討論，這款邪惡甜點才499元，聖誕節和家人一起吃超應景，而且好吃到讓你把盤子舔乾淨。

昨天有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》PO文分享，新鮮草莓卡司達塔！美麗的色澤讓我直接帶它回家。平安夜端出來特別應景，先偷吃一塊，戚風蛋糕配卡士達醬怎麼搭都好吃，XL尺寸的草莓看了就是賞心悅目。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「這個很可以！又愛又恨」、「快衝一波」、「結帳的時候小姐很可愛的說：明後天開始就大缺貨囉！」、「草莓超多的，多到我偷鏟給別塊了」、「慘了又要排隊了」、「看了就賞心悅目 適合節慶」、「吃完連盤子都會舔乾淨真心不騙」、「聖誕節和家人一起吃，更好吃」。

(中時電子報)