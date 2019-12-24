大陸國務院總理李克強23日考察成都銀行自貿區支行，銀行負責人向李克強表示，目前，需要調整的部分分別是適時降低存款準備金率、推動貸款需要的涉企訊息共享以及促進大中小銀行形成服務小微企業合理分工機制。李克強則回應，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，解決小微企業融資難、融資貴的問題。

李克強要求各金融機構稱，要進一步提高小微貸款比重，確實降低實際利率和綜合融資成本，也要推進改革創新，激活力解難題，保持經濟運行在合理區間，保障和改善民生，推動高質量發展。此話呼應近期大陸官方的金融工作任務，主要是著力解決小微企業融資困難的問題。

天風證券銀行業首席分析師廖志明表示，近期國常會預計將針對這個問題進行研究，1月春節前降準100BP概率非常高，可對沖春節取現及地方債發行對流動性之影響，支撐銀行一月較大量的信貸投放。

廖志明稱，「降準將對銀行構成明顯利好，降準100BP可直接提升盈利增速約1.1個百分點。銀行股行情有望繼續，繼續旗幟鮮明看多銀行板塊，銀行轉債亦可高度重視」。

早在本月12日，李克強召開國務院常務會議時即表示，明年要實現普惠小微貸款綜合融資成本再降0.5個百分點，貸款增速繼續高於各項貸款增速，其中工、農、中、建、交5家國有大型銀行普惠小微貸款增速不低於20％。

另外，會議還要求，要疏通貨幣政策傳導機制，要減少融資各環節收費，支持銀行增加製造業中長期貸款、發展便利續貸業務和信用貸款，將小微企業貸款享受風險資本優惠權重的單戶貸款額度上限由500萬元提至1000萬元，將政府性融資擔保和再擔保機構平均擔保費率逐步降至1％以下，確保解決小微企業融資難融資貴有明顯進展。

(旺報 )