大陸證監會主席易會滿24日表示，債券市場是資本市場的重要組成部分和直接融資的主要管道，對優化金融資產配置發揮重要作用。債券市場的平穩運行，事關金融穩定全局。

新浪財經報導，他出席審理債券糾紛案件座談會時稱，近年來債市快速發展，但隨著經濟發展內外部環境的變化，當事人債權違約有所增加，其中也出現發行人虛假陳述、惡意逃廢債，甚至欺詐發行、中介機構不盡責等違法違規行為，對債券市場的規範健康發展帶來隱患。

證監會近年與相關部委協作，共同維護債券市場秩序，密切監測債券違約情況，尤其是股票質押風險的情況，不斷完善風險處置機制，協調地方政府形成合力，支持市場機構綜合運用多種方式化解債市存量風險。同時著力解決債權發行交易的制度性短板，加強發行的准入監管，防止過度融資。

易會滿指出，在債券違約風險防範化解的過程中，相關違約糾紛案件依法、有序處置非常重要。由於債券違約涉及投資者人數眾多，責任主體多元，其利益訴求也各不相同，僅僅依靠行政手段難以有效解決問題，迫切需要各方共同努力。下一步，證監會將積極履行監管職責，壓實發行人和中介機構責任，改善債市發展環境。

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