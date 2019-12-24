主播劉傑中發行個人慈善年曆邁入第6個年頭，被艾迪昇經紀公司遊說要為敲碗的粉絲謀福利，希望他寬衣解帶展露好身材，不料劉傑中說：「都幾歲了還脫啊？」在工作人員極力說服下他笑說：「好啦！那又不是月曆主軸，點到為止就好。」同時在這次年曆主題上，也經過幾度討論，終於決定遠赴浪漫的巴黎，拍攝一系列紳士輕熟男風格慈善年曆。

劉傑中工作滿檔，凡事心思縝密的他卻為主題苦惱三個月，某個晚間在收工後在家床頭瞥見法國作家「安東尼．聖修伯里」書籍《夜間飛行》他心想：「既然我喜歡這本書，還是乾脆去巴黎拍好了？」在經紀公司鼓勵下便策劃飛往蘊含亙久文藝史的法國進行拍攝「劉傑中2020夜間飛行慈善年曆」要向經典大師致上最深敬意。

劉傑中將推出一系列紳士輕熟男風格慈善年曆。（艾迪昇提供）

他對教育單位特別關注，這次慈善年曆販售所得扣除成本將全額送暖至東部地區偏遠教育單位，劉傑中語重心長說：「東部偏遠地區教育資源沒那麼好，我們能做的就是製造些機會讓更多人關注他們。」希望藉由這次機會能拋磚引玉，讓看見的人也一起送暖給需要幫助的人，讓偏遠地區生活艱難的孩子得到實質幫助，期盼他們的教育不至於產生斷層的狀況。

劉傑中這回飛往巴黎巧遇法國大罷工，拍攝行程稍微受影響，他說：「因為大家都罷工吧，任何時間點都車水馬龍，差點影響到拍攝行程。」季節因素日照時間較短，下午四點多就天黑了、搶不到光，索性將系列作品以夜晚方式呈現勾勒出整座不夜城之美，有趣的是酒吧外的當地人熱情問他：「是來自東方的男模嗎？」得知劉傑中職業為主播後大讚超會擺Pose，讓他又驚又喜，他打趣說：「要不是因為工作，我真會在中午和那位法國人喝杯小酒！」他更隔空向粉絲喊話，這是他苦惱許久產出的作品，自嘲是有史以來最晚誕生的年曆，目前已開始預購，請大家多多支持。

(中時 )