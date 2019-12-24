美國國務院今天表示，由於派往約旦與埃及等地的炸彈嗅彈犬頻傳中暑與中毒死亡，美國已暫停派遣。

國務院是在內部的督察長辦公室（Office of Inspector General）9月確定派至約旦的兩嗅彈犬死亡之後，做出這項決定。

本月20日又傳出第2起嗅彈犬死亡事件，嗅彈犬死亡數來到7隻。

美國「反恐協助計畫」（Antiterrorism Assistance Program）目前派出約135隻嗅彈犬，協助8個國家的邊界與飛航安全。

國務院官員告訴記者，目前派赴約旦與埃及的嗅探犬將繼續留在當地，但將要求當局採取相關措施，改善牠們的環境以及對待方式。

9月傳出嗅彈犬死亡之後，督察長辦公室接獲熱線報案，發現又有2隻派往約旦的嗅彈犬死亡，其中一隻是因中暑，另一隻則是因為狗窩內部或附近噴灑殺蟲劑中毒而死。

送往埃及的10隻嗅彈犬也有3隻死亡，一隻是因肺癌，一隻膽囊破裂，另一隻則是中暑死亡。

根據9月間的報告，獸醫告訴督察長辦公室，「熱傷害是疏忽與不當照顧造成，並非意外」，死於中暑的狗兒「經歷了可怕的死亡」。

(中央社)