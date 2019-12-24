民進黨強勢推動《反滲透法》，並可能在12月31日完成三讀。對此，國民黨立院黨團今開記者會，痛批民進黨破壞程序正義，且該法定義不清，恐怕使人被羅織入罪，殘害新聞自由、言論自由，甚至可能害人被株連九族，國民黨團總召曾銘宗呼籲民進黨不要為了選舉強推修法，「民調不是很高嗎？在急什麼？」

曾銘宗說，此法涉及國安跟人民權益，行政院卻沒有提供版本，且民進黨不讓該法送內政委員會討論，也沒多開幾場公聽會，不符合程序正義。

曾銘宗也懷疑條文定義不清，針對境外敵對勢力部分，條文寫「主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體」，連「主張」都不可以；對於「滲透來源」更幾乎是包山包海，百萬台商、台生都陷入險境，猶如綠色恐怖，很多台商都抱怨，他們在大陸經商不容易，政府不幫忙就算了，竟然還要制定《反滲透法》對付他們。

首席副書記長陳宜民表示，《反滲透法》沒經過好好討論就要通過，造成人人自危，以台企聯來說，很多成員可能都有對岸黨政背景，是不是台商參加活動，回來就要被株連九族？這是鎖國政府嗎？等於不讓人去對岸發展，難怪有人說是「刑法100條」翻版。

藍委王育敏也批評《反滲透法》是讓台灣回到戒嚴時代，法令通過不是保障國安，而是侵害人民權益，如果民進黨團版本通過，檢察官就可以憑任意臆測，傳喚不斷約詢當事人，折磨人民，台灣變成特務治國，司法相關人員淪為政治工具、整肅異己工具。

藍委許毓仁則酸，如果此法要通過，那要不要先移送之前才密會中共政協委員管浩鳴的內政部長徐國勇？許並強調，目前因為台灣低薪問題，年輕人有6成畢業之後想離開台灣工作，而其中又有7成想去大陸發展，那以後年輕人去對岸發展，是不是都會被政府盯上？

(中時 )