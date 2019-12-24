工業電腦廠樺漢（6414）旗下ODM廠沅聖（6638）因未接獲美系大客戶換代機種訂單，影響明年營運成長動能。不過，由於該客戶過去貢獻沅聖營收高達8成以上，若掉單後順利取得新客戶訂單承接，反有助於沅聖分散過度仰賴單一客戶的風險，可謂是禍也是福。

沅聖原專注於強固型嵌入式工業手持式電腦等產品技術發展，近年拓展營業版圖，從原有的自動資料蒐集器（ADC）、地理資訊系統（GIS）和智慧物流櫃（Smart Locker），擴展至智慧生活居家安全系統、智慧社區物流系統及智慧健康照護系統等多元應用。

受惠取得美國大客戶智慧居家設備訂單，沅聖自2015年起營運動能三級跳，營收自2014年1.48億元一路跳增至去年73.22億元，歸屬母公司稅後淨利亦自31.2萬元跳增至5.48億元，年營收年複合成長率（CAGR）達1.18倍，獲利年複合成長率更達3.45倍。

沅聖2017年6月以每股參考價75元登錄興櫃，最高一度觸及326元，今年以來則在145.53～212.3元間震盪。登錄興櫃2年以來，沅聖營運均維持顯著成長，但尚無明確轉上市櫃掛牌進度，最主要關鍵便在於對單一客戶仰賴程度過高。

據沅聖財報揭露，沅聖單一大客戶對營收貢獻自2015年的7.92億元一路跳增至69.04億元，最高曾貢獻沅聖年營收達96.51％，去年略降至94.29％，今年則已降至8成以下。沅聖總經理杜東勝對此也表示，掉單雖衝擊明年營運成長，但並非全然負面影響。

杜東勝表示，沅聖持續積極布局新客戶及新產品，目前已打進另一家美系客戶，共同研發智慧門鎖，預計明年第二季開始出貨，新研發的人工智慧（AI）機器視覺產品亦可望自明年起發酵。由於新產品毛利較高，有助優化產品結構、帶動毛利率提升，降低對獲利衝擊。

據了解，沅聖此次掉單，是由於美系客戶遭亞馬遜併購後，依慣例尋找第二供應商分散供應鏈風險，沅聖仍為該客戶第一供應商，其他3款產品仍有取得訂單。同時，沅聖也因此躋身亞馬遜合格供應商，有機會打入其他產品供應鏈，將使沅聖營運發展更為健康。

(時報資訊)