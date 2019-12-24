TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰汽車，長期致力於交通安全、捐血車捐贈、弱勢關懷以及環境保護等公益活動，其中「TOYOTA玩具愛分享」活動，與台灣玩具圖書館協會合作，於TOYOTA服務據點進行玩具回收後，進行再生讓更多人使用，至今年11月底已回收超過150噸的愛心玩具。

為讓更多孩童有一個美好的聖誕節，和泰汽車與全台TOYOTA經銷商合作推行「TOYOTA玩具愛分享－聖誕送暖」玩具大募集活動，邀請大眾一起來做公益，把家中不再使用的玩具送到全台TOYOTA服務據點，截至12月10日，已募集到將近1噸的玩具，並號召集團員工，將所募集的玩具，分送到全台有需求的小學及社福團體，造福更多大小孩童，讓愛溫暖每個角落。

和泰汽車指出，「TOYOTA玩具愛分享」結合環保、教育及公益，從2016年4月起，與台灣玩具圖書館協會合作，於全台TOYOTA服務據點進行玩具回收，活動迄今即將邁入第五個年頭，持續受到車主及顧客的熱烈迴響，募集到的二手玩具至今年11月底已累計超過150噸，相當於3.8萬棵樹木一年的吸碳量。每年寒暑假，和泰汽車也會招募大專院校志工團隊，背戴「傳愛背包」到全台偏鄉、各地區教育單位或社福團體，甚至泰國、柬埔寨、緬甸、非洲等不同國家。

和泰汽車為落實社會企業責任，鼓勵員工參與志工活動，以實際的行動回饋社會，號召50餘名員工，出動逾20輛大小車輛，將一個月募集到將近1噸的玩具，於耶誕節前夕分送至烏來的福山國小、萬里野柳國小、林口仁愛托老/托育中心、復興霞雲國小、南投親愛國小萬大分校、屏東竹田國小、員山內城國中小、海端霧鹿國小等共九處需求單位，讓單位裡的每一個孩童能擁有一個美好、溫暖的聖誕節回憶。

(工商 )