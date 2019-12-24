位於南京松江商圈中將開幕新型態食藝結合的「玖尹」餐廳，特邀到前台灣添好運行政總主廚李一龍坐鎮，澳門巴黎軒行政總廚曾祺輝擔任顧問，二人互相交流以傳統為底、創意為用推出多道新港式餐點，不乏使用龍蝦、松露、鮑魚等高級食材，將搶攻中低價的消費客層。

長達7公尺的調酒吧檯，提供多款中國茶、特色調酒、紅白酒、威士忌等飲品。(圖玖尹餐廳)

座落於伊通公園旁的玖尹餐廳，規劃2至3樓為料理廚房，地下1樓與1樓為用餐區，占地約80坪可容納88人，大廳擁有大片落地窗，用餐時可以欣賞碧綠青翠的伊通公園，往地下1樓可見牆面設計LED屏幕，有專屬的互動裝置藝術，顯現的畫面栩栩如生，最大的亮點是長達7公尺的調酒吧檯，白天以茶為主，晚上則化身為英式酒吧，讓上班族解放一天的疲憊。

創立玖尹餐廳的董事長顏瓊姿，憑藉老爺小花園餐廳的經驗，歷時1年籌備斥資5千萬元建立玖尹餐廳，於12月2日起試營運，該餐廳結合港式點心、中菜和消夜餐酒館等多重定位，她表示：「一店一格的餐廳已經無法滿足現代消費者，我的想法是將飯店多元化的餐飲服務移植到獨立街邊店，賦予餐廳更活潑、具彈性的餐飲魅力，如此才能做出市場區隔。」

由新媒體藝術家林俊廷操刀，設計專屬互動裝置藝術，將港式料理的風味特色轉化為藝術畫面。(圖玖尹餐廳)

行政總主廚李一龍師傅坐鎮其中，擁有港式點心資歷長達53年，與澳門巴黎軒行政總廚曾祺輝合作，帶領20位廚師烹製道地港式點心，端出數十種創新料理，餐點價位落於168元至1288元，其中曾祺輝指出：「玖尹御園金瓜貴妃果這道餐點為台北首創，當年是慈禧太后喜愛的甜點。」該甜點失傳許久現重新還原，外表薄酥帶甜，內餡料則帶鹹，鹹甜滋味令人印象深刻。

顏氏秘製黑金叉燒488元，選用五花肉經調理後，滑潤順口，另搭配台式風味黃金泡菜相當契合。(圖玖尹餐廳)

獨家的顏氏秘製黑金叉燒，主廚李一龍改變傳統使用的梅花肉，改用去皮五花肉，不但以中藥粉加上鹽、糖調製成叉燒鹽，再搭配台灣醬油混合新加坡黑醬油醃漬20小時，細火慢烤40分鐘而成，初嘗不油膩且滑潤順口，搭配的竹炭饅頭，代表當年顏家以採煤礦興起的歷史。

玖尹餐廳除了可單點外，目前推出聖誕饗宴套餐每人1688元+10%，元旦迎曙特選套餐每人只要2020元+10%，還有適合3至4人的花開富貴團圓套餐，超過數10種料理僅需6888+10%，也有5至6人的團圓餐約9888+10%，未來餐廳預計橫跨早餐、午餐、下午茶、晚餐與消夜餐酒5個餐期，將帶給民眾一個全新的餐飲體驗。

團圓年菜中主菜之一的「金銀蒜白玉波士頓龍蝦」。(圖玖尹餐廳)

(中時 )