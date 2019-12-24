外界盛傳，總統蔡英文對民進黨內新潮流「獨大」的情況容忍已久，將在明年大選後有所「提點」，從不久前民進黨徵召區域立委及不分區名單安排中，英系聯合其他派系抵禦新潮流、蘇系名單一事，即可一窺端倪。「菊系想在『打韓』一役中立下戰功，展現他們的政治實力，自然可以在選後的派系勢力重整中佔有優勢；不僅如此，菊系人馬在罷韓運動中的戰功，還可以削弱陳其邁再次競選高雄市長的正當性，增加自己推出人選的正當性，可能的人選包括陳菊的外甥、立委李昆澤，甚至新系的屏東縣長潘孟安也在考慮之列」。

菊系旗下的WeCare組織，由前高雄市府鐵三角掌控，其中前代理市長許立明曾任行政院新聞局長室秘書、中華電信公司董事長特助、高雄市政府新聞處處長等職務，認識陳菊20年，曾出任陳菊勞委會主委任內的辦公室主任，陳菊在2018年4月升任總統府秘書長後，由許接任代理市長。

前代理市長許立明認識陳菊20年，陳菊在2018年4月升任總統府秘書長後，由許接任代理市長。

前高雄副市長史哲是人本教育基金會董事長史英之子，2004隨陳菊進入行政院勞工委員會，擔任勞保局總經理，再隨陳菊進入高雄市政府，先任高雄市政府新聞處處長，後轉任高雄市政府文化局局長、副市長。

WeCare發言人尹立曾任樹德科技大學動畫與遊戲設計系系主任、中華民國設計師協會榮譽理事長，2016年被陳菊借調、接替史哲任高雄市政府文化局局長，2018年11月請辭，投入「WeCare高雄」組織活動。

這位人士說，公民割草行動的成員都沒有政治背景，不懂政治的角力與鬥爭手段，很容易就被WeCare的菊系人馬利用、打壓甚至併吞。他還向陳菊喊話，呼籲她不要忘記當年自己從政的初衷，「這些關心國家的年輕人，就像菊姐當年一樣，只是對國家未來有期望的年輕人，跟妳一樣流汗、流淚，追求一個平等發聲的機會，妳為什麼放任子弟兵去打壓他們？」他甚至質疑，陳菊「是不知道，還是管不住？」

本刊透過Line詢問尹立及張書維對此事的回應，但至截稿為止，兩人都已謮未回。

(中時電子報)