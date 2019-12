你是 Winodws 10 用戶嗎?微軟(Microsoft)趁著聖誕假期,向全體 Windows 10 用戶送上了專屬主題禮包,總共包含 9 張 4K 高畫質桌面(桌布),電腦效能許可、Windows 10 在指定版本以上都可以免費下載。

微軟在 Microsoft Store 當中為 Windows 10 用戶提供了名為「Wish You Were Here PREMIUM」的全新免費主題,內含 9 張高品質 4K 解析度的桌布,主要以安靜的度假風光為主題。Windows 10 版本 14951(同時按下「視窗鍵」+「R」,輸入 winver 指令即可查詢 Winodws 10 版本) 以上都可以在 Microsoft Store 下載。

Windows 10 用戶提供專屬「Wish You Were Here PREMIUM」主題禮包的部分內容。(摘自Microsoft Store)

除了提供免費優質主題之外,Microsoft Store當中也包含了不少假期優惠,包含現時最低低至 5 折的遊戲、熱門應用程式優惠最低 7 折,此外還有遊戲內購(in-App Purchase)優惠,使用者們可以把握時間在 Microsoft Store 當中挖寶。

Microsoft Store在聖誕佳期期間,遊戲、應用程式也多有限時優惠。(摘自Microsoft Store)

根據微軟先前公布的政策,Windows 7作業系統即將在2020年1月14日終止支援,屆時Windows 7用戶將無法再接收技術支援、安全性更新或修正程式,未升級的企業用戶不但可能因防護系統老舊造成企業資安破口、讓機敏資訊暴露於威脅中;若作業系統無法因應最新法規與時俱進,更將面臨資料保護合規性問題。如果你仍舊在使用 Windows 7,接下來不到一個月的時間內,得趕緊趕緊推動升級到 Windows 10 的計畫。

