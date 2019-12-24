大陸財政部副部長許宏才24日在中國新聞社主辦的國是論壇2019年會上表示，今年大陸前10月實現減稅降費近2兆（人民幣，下同），預計全年減稅降費超過2兆元，占GDP比重超過2％，這將有效減輕實體經濟負擔，推動經濟高品質發展。

許宏才指出，今年以來大陸財政部充分發揮財政宏觀調控作用，積極支持實體經濟發展，實施了更大規模減稅降費，預計大陸全國減稅降費將超過2兆元。

今年1到10月，大陸高技術產業投資較去年同期增長14.2％，快於全部投資9個百分點，許宏才表示，大陸財政部將完善稅收政策，培育創新主體，關注緩解小微企業融資難、融資貴問題，改善小微和民營企業融資環境。

據了解，大陸財政部將進一步深化增值稅改革力度，多措並舉發展實體經濟。許宏才說，在減稅降費方面要做到「三個確保」，也就是確保製造業等主要行業稅負明顯降低、確保建築業和交通運輸業等行業稅負有所降低、確保其他行業稅負只減不增

(旺報 )