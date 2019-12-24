NBA今年為球迷送上湖人vs快艇的聖誕大餐(台北時間26日)，沒想到湖人詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)有可能因傷無法上場。詹姆斯胸廓肌拉傷，前役對金塊缺陣，戴維斯扭傷右膝，兩人的聖誕大戰存疑。雖然對快艇是利多，但球迷和聯盟想必會非常失望。

快艇雙雄里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)本季也都掛過傷兵，他們跟湖人雙雄都不算非常健康。外界視其為湖人隊的警鐘，詹姆斯向來身體勇健，這次受傷讓湖人一口氣吞下3連敗。戴維斯說：「我們以為2連敗都很難了，沒想到還3連敗。」如果聖誕大戰再輸就是4連敗了。

幸虧聖誕節還有別的精采對決，台北時間26日凌晨起依序有塞爾提克vs暴龍、公鹿vs七六人、火箭vs勇士、湖人vs快艇、鵜鶘vs金塊。前一日的平安夜(台北時間25日)則是全聯盟休兵。

(中時電子報)