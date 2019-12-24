再過不到3周，就是2020大選了！去年代表字選出了「苦」，許多人都盼望新的一年能突破困境求好運！ 網路書店TAAZE讀冊生活請總統與立委候選人宋楚瑜、洪秀柱、吳思瑤、高嘉瑜、范雲、陳柏惟，提供他們2019年最有感的一本書，以及私人書櫃的藏書，讓選民一窺塑造候選人氣質的書櫃秘密。有本書讓宋楚瑜讀白了我2根頭髮，而法律系出身的高嘉瑜果然家中書櫃很多都和法律相關。

宋楚瑜書櫃。（TAAZE 提供）

讓宋楚瑜年輕時讀白了2根頭髮的書，如今77歲已是古代古稀之年的2019年，最有感的書還是《Political Order in Changing Societies》，宋楚瑜表示：「Huntington書中指出改革是雙面作戰。求學時讀白了我2根頭髮，卻讓我窮盡44年去實踐。」宋楚瑜書櫃中的書，則是整齊陳列著宋楚瑜個人豐沛的著作。

暱稱「小辣椒」的洪秀柱，聳動的書名《烏合之眾》是她2019年最有感的一本書。書中說：群體不善推理，卻又急於行動，洪秀柱認為：「個人在群體中，容易受人影響，所以對於任何訊息都要理性思考，避免被人擺佈成為傀儡，要有自我獨立思考空間。」洪秀柱書櫃的書單較知名的則是：《人類大歷史》、《真確》、《李光耀觀天下》、《怦然心動的人生整理魔法》。

由吳思瑤總策劃，剛出版的《在地 real local：北投・天母》，絕對是吳思瑤首推最有感之書，她說：「地方創生，需要在地實踐。為北投天母出版一本地方誌是我多年心願，更期待能匯集更多更大的草根能量，形塑地方魅力。讓在地人，更認同在地，讓外地人，都想來這裡！」觀看吳思瑤的書櫃，以建築與美學相關的書籍為主，諸如《建築家伊東豊雄》、《世界絕美劇場蒐藏》、《2020東京大改造》、《安藤忠雄：我的人生履歷書》等。

高嘉瑜書櫃。（TAAZE 提供）

競選北市立委的高嘉瑜也端出《相信自己：「港湖女神」高嘉瑜的無畏哲學》為2019年最有感的書。過這本書，高嘉瑜想說的是：「出身條件不會決定你的未來，勇於挑戰、接受失敗、突破挫折能為你累積實力。」台大法律系畢業的高家瑜，書櫃中還有《我一定是頭腦有洞，才唸法律系：律師、法官的養成之路，以及法律邊緣人的入世告白》、《如此人生》、《在天堂遇見的五個人》、《醫院也瘋狂（2）：鄉民救世界》。

社會學者范雲，2019年最有感的一本書是《我們都要好好的：無人知曉的獸醫現場》，她說：「動物是純真的，獸醫師也是。帶著熱血要去協助動物治病的年輕獸醫師，發現，在獸醫院的現場，『我們都要好好的』卻是一件困難的事情。為什麼？」范雲呼籲大家要聽聽該書作者陳凌心聲：「我們還能作些什麼，讓動物、獸醫師與我們，都能真的好好的。」范雲書櫃一隅還有《柄谷行人談政治》、《手繪台灣人四百年史》、《誰在暗中眨眼睛》、《酒杯裡的世界史》等書籍。

擔任過電影後期製作的陳柏惟，《打狗漫騎：高雄港史單車踏查》是他2019年最有感的一本書。參與過多部影視作品的陳柏惟認為：「一部好看的電影，會有好的敘事節奏，這本書就是一部好電影。這些文史與人情世故，正是長成一個人言行舉止的氣質，乃至於行走世上的氣魄！這是一本會讓人很有氣魄的書！」陳柏惟提供的書櫃書單則是《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》、《京都 寂寞 Alone in Kyoto》、《進擊的巨人》、《明治維新》。

(中時電子報)