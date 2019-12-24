大樹與溫昇豪比拼伏地挺生。（潘千詩攝影）

台灣高鐵自2010年起每年推動「高速傳愛助學計畫」，累計募得善款逾新台幣1.2億元，幫助超過2萬4千名弱勢學童，台灣高鐵預計2020年元旦再度啟動，今日與唐氏基金會在高鐵南港站舉行記者會，偕同公益大使溫昇豪呼籲高鐵旅客及社會大眾重視偏鄉遲緩兒的早期療育。

23歲的「大樹」曾經接受過早療服務，目前在便利商店打工，過著能自力更生的生活，他還在舞台上與偏鄉早療公益大使溫昇豪比拚伏地挺身，展示早療的重要性。

演員溫昇豪說，他因拍片到金山，才發現深山裡資源匱乏，當地一名年輕媽媽帶2名小孩，其中哥哥學習遲緩，媽媽一開始沒發現，直到3、4歲時語言表達有障礙才意識到問題，剛好接觸到唐氏基金會的早療服務，媽媽才恍然大悟，等於是在大海裡找到一根浮木。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，永續關懷一直是高鐵致力發展企業4T策略主軸中的重要方向，教育正是關懷下一代最好的方式，過去10年來持續推動「高速傳愛 助學計畫」，希望透過教育資源的提供，讓每個孩子有相同的學習機會，持續向上，創造美好未來。

唐氏症基金會董事長林正俠透露，自己就是唐寶寶的爸爸，深知早療是重要的心路歷程；感謝高鐵高速傳愛跟基金會合作，讓基金會的早療車能到台灣各地，為中低收入、身障礙、需做早療的孩子有協尋機會；這幾年也服務到馬祖、南竿等地。

「高速傳愛 助學計畫」自1月1日至3月2日止，台灣高鐵呼籲旅客及社會大眾發揮愛心，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或手機掃描捐款信封上的QR Code捐款（衛部救字第1081367982號），旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，可獲得「高鐵多功能盥洗包」。

(中時 )