卓姓老翁迷途獲警協助送返家，發現竟是自家同仁的外公。（台中市清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區80餘歲卓姓老翁，21日徬徨無助在向上路、港埠路口遊走，清水警分局安寧所員警獲報到場協助，經詢問後，發現老翁外孫竟是同一所的詹姓同事，直呼真的很巧！

清水警分局表示，21日下午3時許，一名單薄無助老翁在向上路、港埠路口遊走，適巧在港埠路旁清潔隊員發現，擔心其安危，趕緊通知安寧所到場協助。

員警林國強、阮政皓獲報後，立即前往現場，當時來往車流大，車速快，警方趕緊上前先帶卓姓老翁到路旁安全處，但卓翁忘記家中地址，也不記得回家的路，所幸他能說出姓名，故利用系統查出老翁住處後，立即將他送返家休息。

特別的是，護送過程中，老翁提到他也有孫子在當警察，進一步了解後，竟是安寧所的詹姓員警，詹姓員警也前往老翁住處，頻向同事表示感謝，不然外公一個人在大馬路上游走，真的相當危險。

詹姓員警說，因未與外公同住，所以也不知道外公遊走於大街上，所幸同事能及時前往協助外公返家，詹員稱自己執勤時也遇過失智老人且護送返家，没想到，這次是同事將他的外公安全送返家中，不禁為此捏一把冷汗。

(中時 )