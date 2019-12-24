隔晚美股三大指數續創新高，不過港股在日23收逾四個半月高後，24日早盤出現回吐壓力。

恒指24日開低4點，之後賣壓一度轉強，最多曾下挫112點，來到27,794點的低點。截至上午10點50分，恒指報27,819.54點，跌86.87點，跌幅0.31％，由於時近聖誕節，24日成交清淡。

國企指數報11,019點，跌32點，跌幅0.3％。

(工商 )