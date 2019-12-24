恒指早盤跌逾百點 成交清淡 11:212019/12/24 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔晚美股三大指數續創新高，不過港股在日23收逾四個半月高後，24日早盤出現回吐壓力。 恒指24日開低4點，之後賣壓一度轉強，最多曾下挫112點，來到27,794點的低點。截至上午10點50分，恒指報27,819.54點，跌86.87點，跌幅0.31％，由於時近聖誕節，24日成交清淡。 國企指數報11,019點，跌32點，跌幅0.3％。 (工商 ) #交清 #指數 #跌幅 #早盤 #成交 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：霹靂、東森、蔚華科、鈺創、大東、公準 10:172019/12/20 財經 《日股》獲利了結，日經指數早盤收跌0.25％ 11:252019/12/20 財經 《證交所》台灣指數公司發布三檔指數 11:422019/12/20 財經 智慧投資多因子30指數 統一等列前10大成分股 14:392019/12/20 財經 智慧多因子30 前10大出爐 04:102019/12/23 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：台南、亞光、基勝、威盛、大東、榮群 10:342019/12/23 財經 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 期權策略系列指數介紹41 台股期貨指數－近十年 模擬年化報酬8.84％ 04:102019/12/24 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：華新科、國產、中石化、光環、榮群、和大 10:172019/12/24 財經 《證交所》台股期貨指數年化報酬約8.84％，超車大盤 10:342019/12/24 財經 財經熱門新聞 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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