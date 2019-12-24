民進黨立法院黨團預計12月31日於立法院會強行通過《反滲透法》草案，親民黨總統候選人宋楚瑜今受訪痛批，單獨政黨提案，沒有考慮周全，顯然是暴衝法案，近期印度、香港暴衝法案導致人民走上街頭，民進黨選前急忙推暴衝法案，違反全世界民主社會常規，重大法案要讓最新民意決定，呼籲民進黨、蔡總統懸崖勒馬，把《反滲透法》草案暫停，否則民眾就會用選票下架他們。

宋楚瑜指出，現行國安五法若有漏洞不足的地方，應該由行政院跨部會討論成為政府議案，對目前需要加強的去做，而不是單獨政黨提案，沒考慮周全，大陸有兩百多萬台商，還有演藝人員、宮廟交流活動、旅遊業等，牽涉層面廣，把這些人都當扣上紅帽子，要求自我求證是否有問題，為什麼不等明年大選後讓最新民意周延地討論法案，蔡總統絕對有責任阻止選前修法。

親民黨發言人于美人指出，反滲透法有兩個邏輯弔詭的地方，第一點，台灣沒有任何人贊成台灣被滲透，現在卻變任何人只要反對，就被民進黨認定是被滲透，不可以羅織入罪；第二點，只有大法完全沒有施行細則，影響兩百多萬台商，參加任何活動都可能被扣紅帽，陸配跟親友往來資金流通是不是也會被扣紅帽子。

不僅如此，兩岸旅遊業、宮廟交流活動頻繁，怎麼知道到大陸被請吃飯，幕後金主是不是共產黨，回來卻莫名其妙便共諜，難道媽祖、玄天上帝也是共諜嗎？不是任何事情都是民進黨說的算。

于美人說，愛台灣的心都是真的，為什麼只有民進黨是真的，別人都是假的，民進黨獨佔愛台灣的權力很不公平，《反滲透法》一旦通過還得了，希望能夠暫停法案推動，經過更多周延討論才能通過，這不是請求，而是人民的聲音，不能讓民進黨握有貼紅標籤的權利，孰可忍孰不可忍。

(中時 )