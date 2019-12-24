時報金犢獎自1992年以「初生之犢不畏虎」的精神，鼓勵青年學子廣告創意的發想，期望學生能藉由賽事的參與更加了解品牌市場，並能提前學習未來在職場上提案時的實際操作及運用，如今已邁入第29屆，2020金犢獎將於即日起正式開跑，本屆金犢獎第一題策略單題目也正式公布，為醒吾科技大學命題的形象廣告設計。

第28屆金犢獎醒吾科大策略單銀犢獎作品《請原諒我的不完美》佛光大學

第28屆金犢獎醒吾科大策略單銀犢獎作品《請原諒我的不完美》佛光大學

第28屆金犢獎醒吾科大策略單銀犢獎作品《請原諒我的不完美》佛光大學

醒吾科技大學穩健發展50餘年，成效深獲各界肯定，僅在2016至2018年獲得811項海內外競賽獎項，並在2018年獲得臺灣教育當局高教深耕計畫5年3.29億台幣，高居民辦學校商業專業科技大學第一名，並得到多項重要教學實踐研究計畫補助，2019年榮獲臺灣教育當局頒發「品德教育」績優獎項，醒吾科大已連續獲此殊榮。

為培育統合智慧與時尚的跨域創新服務人才，藉由對時尚創造及科技應用的掌握，培育學生跨域能力，並透過多元體驗與新南向深耕，讓學生具備多元語文溝通能力、國際與多元文化視野，校方更於2019年打造全新觀光餐旅大樓，擁有國際標準廚藝設備及米其林師資，多年來培訓專業人才為校榮獲多面國際競賽大獎。

醒吾科大校園（圖：學校官網）

醒吾科大校園（圖：學校官網）

醒吾科大今年以「突破變局 卓越創新」為創作主軸，傳播目的則以培育「實務導向」之人才，「智慧時尚」、「影視設計」、「國際觀餐」之特色，永續創新的品牌形象，並力求與產業鏈結，與時俱進提升教學品質，以「希望、活力、卓越」培育全方位產業所需人才，連結流行藝術、時尚影視與文創設計產業，希望透過年輕人的創意將學校精神深入人心。

為鼓勵高中職同學參賽，醒吾科大特針對高中組同學參加此策略單者，增設「醒吾特別獎-最佳新銳獎」2名，並提醒同學在創作時記得要將醒吾科大Logo列入，並以「希望、活力、卓越」為核心做創意發想。

第29屆金犢獎企業策略單陸續推出當中，請學校師生們留意【金小牛創意俱樂部】最新消息，期許今年有別於以往的嶄新創意勝出！

(中時電子報)