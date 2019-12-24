美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周一股價收漲3.36%，報419.22美元，盤中一度漲破420美元大關，重返一年多前執行長馬斯克釋出公司私有化消息時所觸及的股價巔峰。

16個月前馬斯克在推特上發文，宣稱已經取得讓特斯拉以每股420美元下市的資金，特斯拉股價應聲飆漲至420美元。惟此後受到下市風波、營運瓶頸和競爭加劇等問題影響，特斯拉股價一路走跌。

特斯拉股價在今年6月觸底跌至不到177美元後一路反彈，終於在本周一盤中站上422.01美元，創下歷史新高，並帶動特斯拉市值突破750億美元。

受惠於節省營業成本的舉措發揮效益，特斯拉第三季淨利達1.43億美元，為近一年來首次轉盈，令普遍看衰的華爾街大感意外，此外，該公司告訴股東其上海新廠的建設進度超前，且備受期待的Model Y休旅車可望提前於明年夏季推出，這些好消息均為其股價奠定反彈態勢。

(時報資訊)