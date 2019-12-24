針對三立新聞推出「嚇死寶寶了！」報導，不實指稱國民黨總統候選人韓國瑜22日出席活動時，未告知女嬰母親就親吻女嬰，引發韓陣營與女嬰父母不滿。韓國瑜競辦總發言人王淺秋、律師葉慶元24日到台北地檢署控告三立新聞記者程彥豪、午間新聞製作人莊之萱、新聞部副總李天怡、臉書粉專「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」，意圖使人不當選，涉嫌違反選罷法。

國民黨新北市立委候選人黃桂蘭22日舉辦寶寶爬行比賽，邀請韓國瑜擔任頒獎嘉賓。獲第2名的女嬰與韓合照時，因現場太吵雜而哭泣，卻遭網路韓黑捏造為「韓國瑜強抱女嬰拍照」，三立新聞引用「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」等臉書粉專訊息，指出韓國瑜未經家長同意就抱寶寶，並表示「寶寶家長友人黃小姐」在臉書代表達不滿。

相關報導發酵後，不斷有人在網路發文譴責韓國瑜，「強抱女嬰」、「不重衛生」，連女嬰父親王先生都看不下去，向韓陣營抱歉。但相關臉書粉專迄今仍未撤文。

王淺秋說，黑韓產業鍊不斷透過網路、媒體還有綠營民代串連，以不實手法攻擊，時間已近1年，這次未經同意擷取照片就貼上臉書粉專，不經查證惡意扭曲，連女嬰父母都出面說明是同意韓市長抱小孩，女嬰父親也打電話向韓致意，但迄今相關臉書粉專的假訊息仍在網路流傳，還繼續惡意攻擊韓營人士，「只願抹黑，不問是非」，令人遺憾及唾棄。而電視台在韓營澄清後，新聞背板仍是嚴重錯誤及指涉，因此一併提告。

葉慶元則呼籲乾淨清白選舉，不要散布謠言及流言，尤其是這起事件都已經經過澄清，但三立新聞仍是不斷散布謠言及不實之事，是完全的惡意。選舉真的不需要把小孩扯進來，完全沒有人性。

葉慶元說，近來已有多位民眾，只是在網路上質疑蔡英文總統假學位事件，就被警方約談以社維法散布謠言送辦，真正可怕的是國家公權力，動用國家機器去打壓民眾質疑，這才是可怕的事，韓國瑜沒有國家機器，他只是不斷地被抹黑，只好被動地尋求司法的協助，跟國家當政者直接用國家機器來打壓不同聲音，是完全不同的。

告訴狀指出，三立新聞網及三立新聞台，臉書社群「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」，為了打擊韓國瑜聲譽，透過電視播送新聞、網路發布新聞稿及臉書貼文等方式，公然散布謠言，誣指韓國瑜在出席寶寶爬行比賽活動時，未經母親同意即抱起現場嬰孩，致嬰孩母親憤怒，意圖使人不當選，打擊韓選情意圖，散布有害韓國瑜選情之謠言並傳播不實之事。

(中時 )