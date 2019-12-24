台幣升值資產概念股點火，國產(2504)挾著董座看好明年營運表現，及「南港企業總部暨周邊開發」都更案的資產題材，今日股價開高走高，一度衝至14.45元，漲幅逾3%。

國產董事長徐蘭英說，今年房市買賣移轉棟數約30萬，明年房市持穩，台商回流廠房需求量增加，推升混凝土需求，公共工程也將陸續開出，明年整體營運可期。

國產南港廠都市更新計畫已於9月獲得台北市政府核定後，預計最快2020年底可以拿到建照，工程期最快3年，推論可望於2023年底、2024年初完工。受惠混凝土市況回穩，加上具備南港資產題材，法人決定調高評等至「買進」，目標價上修至18元。

國產在明年第一季末，新增輕質隔間建材廠投產營運，以掌握營建市場對於高品質、且綠環保的新建材需求，預估第一年產能可達20萬立方公尺。同時投資超過50億元的台北港第二散雜貨中心，其砂石大倉等8大站區陸續完成啟用，發揮其轉運與生產樞紐的角色之後，對於事業版圖的擴展及經營績效，更有莫大的助益。

(時報資訊)