美國《富比士》雜誌報導指出，過去10年NBA勇士隊的市場價值增幅了1000%，是全世界所有職業聯盟當中飆漲最快的球隊。

富比士在2009年2月公布勇士的價值只有3.15億美元，拉格布在2010年11月花了4.5億美元買下勇士。今年2月富比士公布勇士的價值已經高達35億美元，在NBA的30支球隊中排名第三，僅次於尼克和湖人。

富比士在最新發表的文章當中指出，勇士在過去10年的市場價值飆漲了1000%，在全球所有職業聯盟包含NFL、NBA、MLB、NHL、西甲、英超、德甲、法甲等足球聯盟等，勇士是最值得投資的球隊。

根據《富比士》的統計，過去10年球隊價值飆漲排名第二的是法國巴黎聖日耳曼足球隊，從2009年起至今飆漲了990%。

拉格布當初入主勇士的時候，外界不少人質疑這筆投資，然而事實證明，拉格布靠著勇士賺進了滿滿荷包和名氣，可見得他的投資眼光有多麼的犀利。

(中時 )