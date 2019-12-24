金融股今年表現以銀行股優於壽險股。展望2020年的金融股投資策略，內資法人認為銀行股因股價自年初以來大幅提升，整體現金殖利率吸引力已相對降低，在資金行情推升下，壽險金控獲利推升效果相對強烈，加上去年第四季及今年第一季的獲利基期皆低，壽險金控股獲利年增長動能將優於銀行類股。內資法人首選富邦金(2881)、國泰金(2882)及中信金(2891)等。

法人指出，長天期債券殖利率止穩向上，可望帶動壽險業2020年新錢投報率回升，又2019年12月比較基期將持續降低，預期獲利年增長動能延續；此外，考量主要國家貨幣政策轉趨寬鬆，預估後續財富管理需求增溫，占比較大之銀行金控受惠程度較高；國內資金環境過剩，台幣利差維持收斂格局，國銀淨利息收入增長動能仍須仰賴外幣部位，外幣占比高且資產配置靈活的國銀淨利息收入表現可望優於同業。

近期美債殖利率並未因降息持續走低，可望緩解新錢投報率下滑的壓力，加上資金行情持續挹注資本市場，有利壽險業股價表現；自2016以來，國內壽險業受到台美利差擴大影響，避險成本攀高，並於去年第四季達到最高峰，導致去年第四季呈現虧損，隨著2019年初以來Fed貨幣政策轉趨寬鬆，避險成本回穩，預期台美利差在Fed降息下將持續收窄，壽險業避險成本可望進一步下降。

受惠年初以來資本市場表現佳，股票、債券價格攀升，壽險業資本利得挹注獲利，加上避險工具成本下滑，整體避險成本較去年同期減少，推升獲利表現；利差結構方面，受到Fed降息影響，恆常性收益增長因新錢投報率下滑而放緩，然而，主管機關考量各國央行維持寬鬆，公債殖利率水準偏低，將調降責任準備金利率，並規畫提高保險商品的死亡保障門檻，改善行業秩序，有助於減輕壽險公司新保單負債成本包袱。

(時報資訊)