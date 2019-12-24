在聖誕節假期前，獲利了結賣壓持續籠罩市場，周二日經225指數早盤收跌0.05%，為23,808.55點。東證一部指數早盤跌0.10%，為1727.68點。

日經指數今年以來已上漲19%，在美中兩國完成首階段貿易協議的消息帶動下，近來日股漲勢尤其強勁。許多投資人本月起開始結清部位，將這波漲勢的獲利入袋。

因逢聖誕節，全球許多金融市場自今日（24日）起開始放假，日股交投料將持續清淡。

(時報資訊)