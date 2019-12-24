《日股》假期前獲利了結，日股近持平 11:252019/12/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在聖誕節假期前，獲利了結賣壓持續籠罩市場，周二日經225指數早盤收跌0.05%，為23,808.55點。東證一部指數早盤跌0.10%，為1727.68點。 日經指數今年以來已上漲19%，在美中兩國完成首階段貿易協議的消息帶動下，近來日股漲勢尤其強勁。許多投資人本月起開始結清部位，將這波漲勢的獲利入袋。 因逢聖誕節，全球許多金融市場自今日（24日）起開始放假，日股交投料將持續清淡。 (時報資訊) #指數 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：霹靂、東森、蔚華科、鈺創、大東、公準 10:172019/12/20 財經 《日股》獲利了結，日經指數早盤收跌0.25％ 11:252019/12/20 財經 《證交所》台灣指數公司發布三檔指數 11:422019/12/20 財經 智慧投資多因子30指數 統一等列前10大成分股 14:392019/12/20 財經 《日股》獲利了結，日經指數收跌0.2％ 15:402019/12/20 財經 《台北股市》盤中焦點股：台南、亞光、基勝、威盛、大東、榮群 10:342019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股領軍，日經指數小漲0.18％ 11:592019/12/23 財經 《日股》生醫、消費股撐盤，日經指數微升 15:062019/12/23 財經 《台北股市》盤中焦點股：華新科、國產、中石化、光環、榮群、和大 10:172019/12/24 財經 恒指早盤跌逾百點 成交清淡 11:212019/12/24 財經 財經熱門新聞 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。