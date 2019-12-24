因應明年元旦，各縣市政府跨年活動疏運旅客需要，台鐵局今日宣布，將於下周二及下周三加開23列次。

台鐵局表示，2018年12月31日及2019年1月1日將加開23列次；相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。

北部有10班次，中部有2班次，南部有7班次，宜蘭2班次，花蓮2班次。

(中時 )