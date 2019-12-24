因應元旦跨年 台鐵局加開23列次 11:292019/12/24 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 時刻表。（台鐵局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應明年元旦，各縣市政府跨年活動疏運旅客需要，台鐵局今日宣布，將於下周二及下周三加開23列次。 台鐵局表示，2018年12月31日及2019年1月1日將加開23列次；相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。 北部有10班次，中部有2班次，南部有7班次，宜蘭2班次，花蓮2班次。 (中時 ) #班次 #台鐵局 #元旦 #跨年 #網址 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏縣跨年晚會 請來大咖歌手一同Ｋ歌 16:102019/12/20 生活 翁立友對吳宗憲下戰帖 誇口收視和人潮一定大贏 20:012019/12/20 娛樂 高屏觀光業 3亮點搶跨年商機 04:102019/12/23 產業．科技 《航運股》高鐵春節疏運加開424班次列車，25日凌晨開放購票 16:312019/12/23 財經 全台最高海拔跨年晚會加上暗空公園媚力 清境成最夯跨年焦點 17:522019/12/23 生活 《百貨股》搶節日商機，統一超推聖誕主題專案架 17:392019/12/23 財經 春節疏運！高鐵加開424班次 25日凌晨售票 18:392019/12/23 生活 港警稱平安夜不封路 「民陣」元旦遊行亦獲不反對 23:502019/12/23 兩岸 台北跨年搭舞台 提前交管封路 04:102019/12/24 地方新聞 兩岸春節加班機規畫出爐 上海限飛147班 11:052019/12/24 生活 生活熱門新聞 這波冷空氣 氣象局：接近大陸冷氣團等級 - 生活 小英論文嚴禁討論？民眾傳「假學位」訊息遭警調約談 - 生活 - 旺報 14度冷空氣這天報到 氣象局：周末變全台有雨 - 生活 她將Oreo放進氣炸鍋 瞬間化作神仙級料理 - 生活 盲眼神婆2020預測：亞洲天災將帶來重大傷亡！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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